In memoriam Suri laborandist rektoriks kujunenud Nikolai Koslov

Eesti maaülikooli, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning vilistlaskogu allkirjastatud nekroloogis on meenutatud, et rektoriks saamine ei olnud Nikolai Koslovi unistus, kuid sellele vaatamata suunas ta rektorina EPA käekäiku enam kui kümnendi – aastail 1977–1988.

«Kui Arnold Rüütel 1977. aasta naistepäeva paiku ära läks, jäin mina rektori kohusetäitjaks,» on ta meenutanud. «Ma ei tahtnud rektoriks hakata. Teadsin, mis amet see on ja mille eest tuleb vastutada. Töö on kergem kui prorektoril, aga vastutus palju suurem. Ka oli raske ennast Rüütli jälgedes kujutada. Lõpuks tuli amet ikkagi vastu võtta. Tuleb välja, et mõnest soldatist saab kindral, mina jõudsin laborandist rektoriks.»