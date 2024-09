Kolm meest läksid linnaliinibussis karvupidi kokku

Lugeja sõnul pöördusid sõitjad kakluse puhkedes bussijuhi poole, kuid väidetavalt ei olnud too olukorra lahendamisel eriti vastutulelik – ajas tülitsejad järgmises peatuses bussilt maha ega kutsunud politseid.

ASi Go Bus Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive kinnitas, et selline vahejuhtum leidis tõesti Narva mäel Vene ja Peetri kiriku bussipeatuse vahel aset. Väitega, et bussijuht ei tulnud sõitjatele olukorra lahendamisel piisavalt vastu, ta aga ei nõustunud.