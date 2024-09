Nüüdseks juba endise peaministri Kaja Kallase valitsusperioodi jäävad saatma märksõnad nagu idavedude skandaal, automaks, abieluvõrdsus ja maksuküür. Tuntud Tartu poliitikute suust sai Tartu Postimees kuulda nii helgemaid kui ka teravamaid noote. Näiteks leidis endine reformierakondlasest peaminister Andrus Ansip, et Kallase valitsusaeg oli läbikukkumine, samas kui samuti Reformierakonda kuuluv Tartu linnapea Urmas Klaas tõstis esile Kallase rolli Eesti hääle maailmas kuuldavaks tegemises. Kallas ise on öelnud, et valitsemisajale tagasi vaadates on kindlasti episoode, mida ta kahetseb, kuid vara on veel öelda, mis need täpselt on. Küsis Richard Särk.