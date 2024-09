Roman Villo: mida oleks eestlastel õppida Pradalt ja Swiftilt?

Mõlema daami toodang maksab palju. Nii Prada õlakotti kui ka Swifti kontserdi piletit on võimalik osta paari tuhande euro eest. See on rohkem kui Eesti keskmine palk. Prada koti ja Swifti kontserdi piletiga võrreldes neli korda odavama uue külmiku ostmiseks kasutab eestlane tihti järelmaksu. Kust peaksime siis ammutama rahatarkust, et maailma koorekihiga sammu pidada?