Emajões peitub nii käega katsutavaid aardeid kui silmale nähtamatuid mürke

Nii juurdlevadki paljud, miks on vesi Emajões nõnda pruun, paistab kui porioja. Visuaalselt pole see just kauneim, ka ei kutsu suplema, kuigi leitsakuga on linnaujulas inimesi küllaga. Aga ikkagi sõidavad paljud linlased puhkuse ajal näiteks Pärnumaa randadesse või Saadjärve äärde. Milline on tegelikult Emajõe tervislik seisund?