Inimene saab puukide arvukust mõjutada küll, aga mitte muruniitjaga

Laialdases arutelus selle üle, kas Tartus võiks olla viimasel ajal rohkem puuke selle pärast, et rohealadel niidetakse harvem, kiputakse loodusteadlase Urmas Tartese sõnul põhjust ja tagajärge segi ajama. Samas on tõsi, et inimese tegutsemisel on puukide arvukusele mõju.