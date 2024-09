INTERVJUU TÜ raamatukogu uus direktor ei hakka esimese hooga midagi muutma

Olen maja kõige alumisest korrusest kuni katuseni läbi käinud. Meie raamatukogus on ka varjumiskoht, mis kunagi oli päris varjend – see on üks põnev asi, mille olen avastanud. Praegu on seal raamatupakid, sest hiljuti saabus sinna üks suur raamatuannetus, mida võetakse varjendi pinnal ühes nurgas töötlemiskohas vastu.