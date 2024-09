MÕISTLIK VÕI MÕTTETU? Linnavalitsus ootab tagasisidet esiuksest bussi sisenemise katseprojekti kohta

Siiani on katseprojekt läinud ladusalt ning suuremaid probleeme pole ette tulnud, kinnitas Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

«Oleme tänulikud reisijatele ja bussijuhtidele, kes on aidanud meil seda uut süsteemi proovida, ja ootame nüüd linlaste tagasisidet, et saaksime veelgi täiustada ühistranspordiga liiklemist,» ütles ta.

Esiuksest sisenemise katseprojekti alustas linnavalitsus seetõttu, et andmeanalüüsi kohaselt on Tartu bussides märkimisväärselt palju piletita sõitjaid, eriti just õhtustel aegadel. Esiuksest sisenedes tuleb sõit registreerida esimese tuvasti juures. Igal aastal jääb Tartul piletita sõitjate tõttu saamata ligi pool miljonit eurot, millega saaks bussiliiklust arendada.