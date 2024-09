Tuntud Tartu öölokaal lõpetab tegevuse

Vabanki juhataja Berta Lusbo ei tahtnud esimese hooga karmi tõde tunnistada ning vihjas, et klubi taasavamine on veninud uue hooaja programmi sättimise tõttu. Üks omanikest Ronald Blumenau ütles aga otsesõnu, et Vabankiga on nüüd kõik. Põhjuseid olevat mitu, kuid kaks peamist on pikale veninud kulukas kohtuvaidlus ning kriiside mõjul kokku kuivanud pidutsejate hulk.