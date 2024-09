Suure lodja esmasõit seisab endiselt paberite taga

Eelmisel neljapäeval käisid transpordiameti ametnikud lodjal ohutus- ja navigatsiooniseadmeid kontrollimas ning Jagomägi väitel suuri puudusi ei leitud. «Paar pisiasja olid, kajalood ei hakanud tööle ja kompassi täpsust tuleb ka veel mõõta,» lausus ta ning lisas, et need vead saab kiiresti ära parandada. «Peaks olema puhtalt paberite vormistamise küsimus, aga ei tea, kui kaua see täpselt aega võtab.»