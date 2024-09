Irja Alakivi: Tartu arengukava on lausa valus lugeda

On tervitatav, et Tartu linna uue arengukava eelnõus tuuakse välja lähtumine ülemaailmse kestliku arengu eesmärkide raamistikust. Raamistik on hea, kuid kuulume Euroopa Liitu ja seetõttu tuleks esile tõsta ka ELi määruste ja direktiivide sätete sisust lähtumine ja eesmärkidega arvestamine, sh varane arvestamine kohalike eesmärkide püstitamisel, lähtudes just Tartu linna kui suurimas osas tiheasustusega linnakeskkonna tervislikkuse hoidmise ja kaitsmise vajadusest. Seejuures tuleks võtta aluseks ka Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määruse sätteid looduse taastamise kohta just linnakeskkonna eesmärkide osas.