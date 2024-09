Matkapäevik See päev, kui ma Kazbeki tipus ei käinud

Poiste suurim hirm on, et tuisus kaotame raja ning laskume kogemata Venemaa territooriumile, kus meid kinni nabitakse ja Ukrainasse rindele saadetakse. Mõtlen algul, et hea must huumor, hiljem mõistan, et neil on tõsi taga. Teeme lärmi, et Kaarel laskudes meist märkamatult mööda ei põrutaks. Õnneks ilmub ta varsti tuisust jälle nähtavale ning kinnitab, et siit sadulale ei pääse. Kuna laskumist alustanud köiskond vajab abi, pole meil enam valikut – kiiresti järele neile. Kell on umbes 7.30, oleme 4866 meetri kõrgusel, tipust jääb puudu 188 tõusumeetrit.