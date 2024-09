Juhtkiri Selle silla pärast on ammu häbi

Nüüdseks on vist selge, et Tartu linnajuhid ei saa järgmiste kohalike valimiste eel raporteerida, et Sõpruse sild, see ammune häbiplekk, on korda tehtud. Vähemalt üks pool. Meenutagem, et selle sillaga oli kimpus juba Laine Jänese linnavalitsus paarikümne aasta eest. Selle silla kohta on ammu-ammu öelnud üks Tartu linnaametnikke, et see ei vasta ettekujutusele euroopalikust sillast. Selle kohta ütlevad mõned lapsed, et see on nii hirmus, et sellest ei julge üle sõitagi. Silda on vahepeal kõpitsetud, kuid korda pole see saanud.