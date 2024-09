Enriko Talvistu: rõdud, lodžad ja verandad kohustuslikuks

Tegelikult on nende erinevaid lahendusi niivõrd palju, et nad kipuvad sulanduma ning sageli on nende määratlemine kummagi tüübi alla segadust tekitav. Aga see välisõhuga kokku puutuv isikliku elamis- või tööpinna n-ö hooviruum leiab järjest rohkem projekteerimist ning on määrav uute hoonete välisilme kujunemisel.