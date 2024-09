Pühapäeval tähistatakse vanavanemate päeva ja heisatakse sel puhul lipud. Rahvakalendris on samal ajal ussimaarjapäev, mil vanarahva teada läksid ussid magama, kirikukalendri järgi on aga neitsi Maarja sünnipäev. Rahvakalendri tähtpäevade andmebaasis Berta on kirjas, et üldiselt oli keelatud metsa minna, sest mets tahab puhata ja ussid rahulikult urgu minna. Marjul võis siiski käia. Enamik koristus- ja külvitöid pidi olema lõpetatud.