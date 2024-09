Rocki treeneripingile asuvad uuel hooajal vennad Liivakud

Tegelikult ei ole Jaanus ja Toomas Liivak koos ühe meeskonna treenerid siiani veel olnudki. Nüüd see võimalus tuleb.

Mõlemad treenerid kuulusid mängijatena meeskonda 2001. aastal, kui esimest korda tõmmati selga Rocki mustad särgid. Jaanus Liivak sõnas, et tema oli siiski rohkem Delta (korvpalliklubi Tartu ülikool / Delta – K.O.) mees. Jaanus Liivak oli Tartu ülikool / Delta kapten ka 2000. aastal, mil Tartusse tuli üle aastate taas Eesti meistritiitel.

Nüüd siis mõlemad vennad taas korvpalliklubis Rockis. Jaanus Liivak ütleb, et kõik, mis ta on korvpallis saavutanud, on tänu Tartu korvpallikoolile, kus tema korvpalluritee algas. «Nüüd on käes aeg midagi ka Tartule tagasi anda,» märkis ta.

«Meil on Eesti mängijate defitsiit. Tartul on aga eelis, sest poisid tulevad õppima ülikooli,» rääkis Jaanus Liivak. «Kõik neist aga ei pääse mängima ülikooli meeskonda või ei sobi neile seal, nii et Rock võiks niisugustele noortele alternatiiv olla.»

«Oma noorte kasvatamine võtab Rockil veel aega, aga just oma noorte meeskond võiks olla Rocki suund,» lisas ta. Nii oleks Rock kolmas võimalus ülikooli ja maaülikooli kõrval nendele noortele, kes tahaksid peale õppimise ka korvpalli mängida. «Rockist saaksid nad tuule tiibadesse,» ütles Liivak. Just Rock oli eelmise hooaja esiliiga meeskondadest ainus, kellest kolm mängijat läksid uueks hooajaks meistriliigasse.