Galerii Töö- ja praktikakoha pakkujad tulid kutseõppuritele koolihoovi kohale

Regineti meeskond Voco tehnika- ja karjääripäeval, keskel müügijuht Kristiina Rüütli. Foto: Signe Oidekivi

Kui rääkida kutseõppe tasemest, siis leiab Rüütli, et kutsekoolides tehnikute erialal võiks hakata järjest enam koolitama tehnikuid, kes sisepõlemismootorite kõrval jagavad ka elektroonikat.

«Tehnika areneb väga kiiresti, järjest enam on elektrimootori jõul ja akutoitel tööriistu, mis nõuab väga spetsiifilisi teadmisi, palju tuleb õppida tööl praktika käigus,» ütles Rüütli. «Aga meil on Vocoga väga hea koostöö, igal aastal vahetame mõtteid ning anname nõu, millist suunda ning kuidas edasi arendada. Kuid selge on see, et haridussüsteemi ei ole võimalik kiiresti muuta ega pöörata.»

Rakendusliku kolledži autoeriala kutseõpetaja Rait Koort leiab, et praktikantidele peaks motiveerimiseks maksma mingitki töötasu. Foto: Signe Oidekivi

Tegelikult ei võta paljud ettevõtted endale kutsekooli praktikante kuigi hea meelega, möönis autoeriala kutseõpetaja Rait Koort. «Karjääripäevale tulevad õnneks sellised ettevõtted, mille esindajad on väga huvitatud siit omale praktikantide ja töötajate leidmisest,» lisas Koort. «Siin on nii mõneski boksis meie kooli vilistlasi, ka endisi õpetajaid, kes on läinud neisse ettevõtetesse tööle.»

Ta mõistab, et praktikandi tööle võtmine on ettevõttele pigem lisakoormus ning erilist tulu ei pruugi sellest sündida. Samas leiab kutseõpetaja, et kindlasti motiveeriks praktikante pingutama, kui praktika eest makstaks tasu. «On selge, et ei viitsita pingutada, kui on teada, et see töö kopikatki raha sisse ei too,» märkis Koort.

Tema hinnangul oleks kõige parem motivaator tasustamine tükitöö alusel. «Summad ei pea olema ulmelised, üle kullata ka ei maksa, kuid kindlasti on tasustamine kutseõppurile oluliseks motivaatoriks,» sõnas Rait Koort.