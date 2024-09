Püha Dionysiuse kirik Puhjas on Lõuna-Eesti üks vanimaid, ehitatud aastail 1495–1499. Rohkem kui viie sajandi jooksul on see vajanud pidevalt kohendamist, praegu on käsil tornikiivri remont, milleks kulub – kui ei teki halbu üllatusi – umbes 65 000 eurot.