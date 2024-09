Uus lodi loodetakse nädala lõpus sõitma saada, nime hoitakse veel salajas

Homme on lodjal viimane ülevaatus, ohutus- ja navigatsiooniseadmed vaadatakse üle, rääkis Emajõe lodjaseltsi juht Priit Jagomägi. «Kui see läheb õnneks, siis võiksime reedel [transpordiametilt] reisijateveo loa kätte saada ja nädala lõpus võiks juba lõpuks sõita saada,» lisas ta. Jagomägi märkis, et kui see nii ei lähe, tuleb esmareis järgmisesse nädalasse lükata.

Juulikuus ütles lodjaseltsi juht Tartu Postimehele, et kahemastiline purjelaev saab hakata lõbusõite tegema kõige varem augusti alguses, kuid praegu on juba septembri algus. Miks see esimene sõit ikkagi veninud on? «Ega need paberid liigu suvel väga kiiresti, ametnikel on puhkused,» selgitas Jagomägi.