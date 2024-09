Pildid Kas purjus autojuht vastutab kaassõitja tervise eest? Riigikohus langetab ses asjas peagi otsuse

Ei juhtu just tihti, et riigikohus arutab mõnd liiklusõnnetust ja sellega seotud asjaolusid, kuid nüüd on Eesti kõrgeima kohtuastme lahendada kolme aasta taguse avarii nüansid. Kohtulahend võib luua pretsedendi, kus lisaks autojuhile langeb osa vastutusest ka ohutusnõudeid rikkunud kaassõitjale.