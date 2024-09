Toidupäästjad otsivad toidukapile uut kohta, aga nende kirjad jäävad vastuseta

Elu läheb aina kallimaks ja toidukapid on üha menukamad, paljud inimesed on juba hommikul pärast päiksetõusu nende juures platsis ja ootavad, et saaks süüa, rääkis Tartu vabatahtlik toidupäästja Kerly Ilves.

Suuremalt jaolt on tegu eakamate tartlastega, aga viimastel aastatel on toidukappe hakanud kasutama ka Ukraina sõjapõgenikud. Nii ootab toidujagajaid kappide juures tihtilugu lausa poolesajapealine seltskond.

Annelinna Anne tänava toidukapil polnud teisipäeval enam isegi voolu taga. Kerly Ilves pidi seetõttu panema külmiku külge sildi, et see ei tööta, sest muidu võib toit soojade ilmadega kiiresti riknema hakata.

Nii tulebki sellele toidukapile leida võimalikult kiiresti uus koht, mida on vabatahtlikud juba ka teha üritanud. Kuid 17 ettevõtte seast, millega on ühendust võetud, pole suurem osa kuidagi reageerinud, isegi eitavalt vastanud.

Kerly Ilves märkis, et parim uus asukoht kapile oleks Anne 40 kompleksi territooriumil, kus tegutseb muu hulgas ka Maxima pood. Selle krundi omanik on osaühing Balti Kinnisvara, kuid seal toimuvat haldab OÜ Brytta. Viimasele sai saadetud kiri palvega sinna toidukapp paigaldada, kuid vastust pole õnnestunud saada.

«Minuni on muidugi see info jõudnud. Ma ei saa aru, miks ajakirjandus sellesse sekkub, see on nende enda asi kapile koht leida. Kõiki äri puudutavaid asju arutavad kaks poolt omavahel, sinna ei ole vaja kedagi kolmandat vahele,» ütles OÜ Brytta esindaja Ria Värsi Tartu Postimehele.