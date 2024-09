Kolmapäeval pärast kella kolme pärastlõunal said päästjad teate, et Jõgeva vallas Liikatku külas on kaks mäkra kukkunud pooleteise meetri sügavusse kuivenduskaevu. Päästjad tõstsid mägrad loomapäästevahenditega kaevust välja ja katsid augu kaanega. Loomad said oma teed jätkata.