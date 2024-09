Kõrges vanuses karu Karoliina liigub seljahäda pärast vaevaliselt

Paari nädala jooksul on mõmmikut tohterdatud mitmesuguste valuravimitega, kuid need pole Karoliina tervist parandanud. Eile pärastlõunal üritas karu end tagumistele jalgadele püsti ajada, aga see ei õnnestunud, Karoliina potsatas selili. Siis puhkas ta pisut ja ajas end uuesti istuli.