Seenemetsades valitseb enneolematu liigirikkus. Mida selle kõigega nüüd peale hakata?

Mustvee kultuurikeskuse juht Laidi Zalekešina hakkas tänavu seenel käima juuli keskpaigas ning nüüd on tal juba võimsad talvevarud purki talletatud. Aga seeneretked jätkuvad.

Loodus on tänavu seenesõprade vastu väga helde. Enneolematu liigirikkus, iseloomustas seeneaastat ka Mustvee kultuurikeskuse juht Laidi Zalekešina, kes on kirglik seeneline ja kirglik iluaednik, sest tema koduaiast on saanud turismiobjekt.