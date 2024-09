Maarjalaat ootab kauplema lapsi

Laupäeval, 7. septembril kell 10–18 peetakse Tartus maarjalaata, kus sel korral on oodata ka üllatusi ja uuendusi. Laat leiab aset keskpargi ümbruses, turuhoone ja avaturu juures.

Traditsioonilisel linnalaadal on sel sügisel esimest korda lastelaat, rääkis laada korraldaja, Tartu turu juht Rene Kiis.

«Toitlustamise oleme toonud pargialleele ja mitmeid üllatusi on keskpargi perealal. Maarjalaadast on kujunenud linna üks suuremaid traditsioonilisi suvelõpusündmusi, kuhu tuleb kauplejaid igast Eestimaa nurgast ning naaberriikidestki,» selgitas Tartu turu juhataja Rene Kiis.

Turuhoone taga toimub Eesti BBQ assotsiatsiooni korraldatav seaküpsetamise võistlus Suur Sigadus. Juba reede õhtul on kohal kuus BBQ meeskonda. Laupäeval kella kahest saavad laadalised nende hõrgutisi maitsta ja soovi korral oksjonilt ka valmisküpsetatud sea soetada. Päeva juhib barbeque-vanaisa Jaan Habicht, kes küpsetab koos suurmeister Peeter Ojaga. Üks siga läheb avaturu Tartu Grilli, kus sellest tehtud praade saab osta laupäeval ja pühapäeval.

Avaturul käib laupäeva hommikust alates esimene lastelaat. Ettevõtlikud ja tegusad lapsed saavad kaubelda isetehtud käsitöö või toidukaubaga, mänguasjadega või väikseks jäänud riietega. Kohatasu on prii ning esimestele kauplejatele ja ostjatele jagab turg talujäätist Külm. Müügikoha saab broneerida telefonil 5887 4335.

Traditsioonilised laadatantsud toimuvad kell 12–14 kaubamaja juures, kus esinevad tantsurühmad Rõõmurullid, J.M.J., V.A.T. Crew ja Kuldne Sügis Lätist. Kaubahoovi pargis on lõikuspidu «Kasvades oma toiduga», seal töötavad õpitoad peredele ja peetakse haridusasutuste nunnukonkurssi.

Laadale on soovitatav tulla jalgsi, bussiga või jalgrattaga, et vältida parkimisel tekkivaid ummikuid. Autodega kaugemalt tulijaile on avatud Europarkla avaturu taga.