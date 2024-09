Janar Talts uue korvpallihooaja eel: tahame rõhuda võitluslikule võistkonnale, mingit jala lohistamist ei saa lubada

Korvpallimeeskonna Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpalli spordidirektor Janar Talts märkis, et mõni Läti klubi on hooaja eel ehk uue käigu leidnud, kuid tühja neist, sest tähtis on enda asjad korras hoida. «Nimekirja alusel on ennegi nähtud hirmkõvasid satse, aga pärast on kärsahaisu tuba täis. Loodame, et meil seda pole, keemia on praegu väga hea,» ütles ta kontrollmängude eel.