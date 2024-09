Tartu reformikad valisid fraktsioonile uud juhid

Majanduslikult keerukas aeg nõuab linnajuhtimises kindlust ja avatud suhtlust Tartu elanikega, sõnas Kapp. «Eestis ja ka Tartus on käes väljakutseid pakkuvad aastad. Peame toimetama targalt ning keskenduma linna põhitegevustele, oluline on see, et linn tuleks toime igapäevase majandamise ja vajalike investeeringutega,» lisas ta.