Politseinik Siim Linnard: teeme nii, et iga laps jõuab turvaliselt kooli ja koju

Politsei oli 1. ja 2. septembril koolide juures ning uue õppeaasta algus on olnud rahulik, kinnitas Lõuna prefektuuri Tartu piirkonna grupijuht Siim Linnard.

Ta kiitis, et suur osa õpilasi ja lapsevanemaid teab, kuidas turvaliselt liigelda ja peavad sellest ka kinni. «Rõõm on näha, et kooliteed alustavad õpilased tulevad kooli koos lapsevanematega ja ma loodan, et see jätkub esimestel nädalatel samamoodi,» märkis Linnard.

On oluline käia koolitee korduvalt koos lapsega läbi ja selgitada ohutu liiklemise põhimõtteid. Igal täiskasvanul tasub meeles pidada, et laps õpib eelkõige sellest, mida ta ise kõrvalt näeb, toonitas Linnard.

Linnard kiitis, et suur osa õpilasi ja lapsevanemaid teab, kuidas turvaliselt liigelda ja peavad sellest ka kinni.

Ta nimetas ka ühe mure. Nimelt paistis silma, et vanemad soovivad lapsi sõidutada otse kooli ukse ette. Nii soovitab politsei lapsevanematel, kes oma lapsi autoga kooli viivad, mõelda, kus on kõige ohutum peatuda, et laps turvaliselt koolimajja jõuaks.

Just linnas on koolide ümber hommikuti palju peatuvaid ja parkivaid sõidukeid ning suure sagimise keskel ei ole kooli ukse juures autost väljumine lapsele turvaline. «Peatumiskoht võiks olla koolist veidi kaugemal, sest see on lapsele ohutum,» sõnas Linnard.

Samuti nägi politsei, et mitmed koolilapsed ületavad sõiduteed jalgrattal. «See on väga ohtlik, sest jalgrattur liigub jalakäijast palju kiiremini ja sellepärast on ka autojuhtidel ratturit raskem märgata ning nendega arvestada,» selgitas Linnard.

Kõige ohutum on sõiduteed ületada jalakäijana ehk jalgratast kõrval lükates. Oluline on meeles pidada, et jalgrattal teed ületades ei ole jalgratturil eesõigust sõidukijuhi suhtes ehk sõidukijuht ei pea talle teed andma. Linnardi sõnul muudab see jalgrattal sõites teeületamise lapsele eriti ohtlikuks.

Seega tuleb liikluses olla tähelepanelik, arvestada teiste liiklejatega ning mõelda nii enda kui teiste ohutusele. «Valime koolide juures ohutu sõidukiiruse, pargime ja peatume seal, kus on ohutu, ning selgitame lapsele, kuidas turvaliselt liigelda. Teeme nii, et iga laps jõuab turvaliselt kooli ja koju,» ütles ta.

Lõuna prefektuuri korrakaitsjad Tartus 1. septembril liiklust rahustamas. Foto: Kristjan Teedema / Postimees