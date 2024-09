Anneli Kannus: Tartu linnavalitsus, ärgake!

Eesti 200 fookuses on pika plaani kõrval alati ka kaasamine. Tõsi, me pole alati selles kõige paremad, kuid tunnistame oma vigu, õpime ja areneme. Tartu linnapea on enda sada kriitikavaba päeva ära kasutanud juba kümme aastat tagasi, seega võiks ka linnavalitsus oma vigade parandused olla ära teinud.