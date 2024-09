Daniil Martikainen-Jarlukovski: millal hakkavad eestlased eesti keelt kasutama?

Sageli räägitakse meedias ja poliitikas sellest, et siinsed mitte-eestlased ei räägi eesti keelt ning see on suur probleem. Tõsi küll, see on suur probleem, kuid olen avastanud märksa hirmutavama fakti. Nimelt ei räägi eestlased ise eesti keelt, mistõttu muutub selle kasutamine raskeks. Olles siin mitu aastat elanud, olen jõudnud väga erinevaid ametiasutusi külastada ning haiglast politseini peab sageli vaeva nägema, et saada võimalus eesti keeles suhelda.