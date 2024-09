Kliinikumi juubelikonverents: kahesaja kahekümne aasta kaugusest ajast tehisintellekti ja personaalmeditsiiniga tulevikku

KOMMENTAAR

Joel Starkopf Foto: Postimees

Joel Starkopf,

SA Tartu Ülikooli Kliinikum juhatuse liige, teadus- ja arendustegevuse juht, professor

Juubelikonverentsil oma lugusid esitavad kliinikud on vaid üksikud näited Tartu ülikooli kliinikumi laiast, kogu elukaart katva arstlike erialade spektrist. Edulugusid on kindlasti rohkem, kui konverentsi sessiooni ajaline formaat võimaldaks ette kanda. Valisime need erialad, kus kliinikumi raviteenuse olulisus kogu Eesti elanikkonna jaoks on ehk kõige mõjusamalt näha.

Ülikoolihaiglale on ravitöö kõrval võrdväärselt tähtis ka õppe- ja teadustöö. See võib tunduda üllatav, kuid on ometi tõsi – mida enam arenevad teadmised, seda keerulisem ja väljakutsuvam on õpetamine.

Kuidas õpetada ja mida õpetada? Mida ootavad üliõpilased, mida tööandjad? Teise sessiooni aruteluringis otsime vastuseid nendele küsimustele.

Konkurentsivõimeline teadus- ja arendustöö on tervishoiu kestliku arengu vältimatu eeltingimus. Kliinikum tunneb vastutust olla Eestile eestvedajaks ja suunanäitajaks. Tehisintellektil on potentsiaal avada täiesti uued perspektiivid ka tervishoiule. Kuidas seda mõistlikult kasutada? Millised on ohud ja võimalused? Sedagi teemat käsitleme koos külalisesinejatega Tartu ülikoolist ja Helsingi ülikoolihaiglast.