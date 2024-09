Kas on põhjust rõõmustada hanke tulemuste üle ja kas on saabunud kindlus, et remont tuleb?

Tulemuste üle ei saa rõõmustada ja tänane seis on selline, et nende numbrite põhjal, mis äsja tulid ja on veel täiesti analüüsimata – seal on 24 tabelit, kus on sadu ridu tabelites –, hinnad ületavad tugevalt meie prognoosmaksumust.