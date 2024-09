Jõutõstmises maailmameistriks kerkinud Eliise Mikomägi tegi treeneri sõnul haruldaselt ideaalse võistluse

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi treener Peep Päll sõnas, et muist raskusi, mis Eliise Mikomägi lõppenud nädalavahetusel kirja sai, on trennides küll proovitud. Kuid varustusega jõutõstmine on spetsiifiline ja raske ala, kus üldjuhul kolme ala kõik kolm katset ei õnnestu, lisas ta.