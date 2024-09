Festivali Draama ajal avab uksed enneolematu Äratundmishetkede maja

Laupäeva lõunaks olid Kastani 1 hoones, mille SKI on festivalinädalaks andnud kasutada, ettevalmistused veel üsna alguses. Projektijuhtide Heidi Aadma, Liisi Aibeli ja Karin Alliku juhtimisel ning Illimar Vihmari kunstilise kujundusega valmis esimesest korrusest kuni tornikambrini ulatuv näitus, mis on justkui autoriks kasvamise teekond.

Projektijuhid loodavad väljapaneku vaatajas tekitada äratundmise, et ka temas on peidus autor, ja kui mitte just näitekirjanik, siis kasvõi iseenda elu ja isikliku mõtteloo teadlik autor.