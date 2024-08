GALERII Kehv ilm pärssis Aparaaditehase festivalil kunstnike äri

Kastani tänav on täna õhtuni autoliiklusele suletud ning seal võtsid kohad sisse Müürilille täika kauplejad ja tänavatoitlustajad. Kokku pakkusid süüa-juua 15 erinevat ettevõtet, neist suurem osa kella viieni õhtul, et Ajuokse avangaari juures on võimalik kosutust leida südaööni. Tänavalõik avatakse taas õhtul kell 19.