GALERII Elva gümnaasiumi põhjalikult remonditud koolimaja võlu peitub detailides

Huvilistel oli põhjalikult uuendatud Elva gümnaasiumi Puiestee tänava suures koolimajas vaatamist küllaga.

Elva gümnaasiumi direktor Marek Sammul on uhke õppehoone täiustatud akustika üle ja on kindel, et see parandab õppekvaliteeti. Varem polnud näiteks spordisaalis üldse võimalik rääkida. Kehv oli akustika ka klassides. «Kõik kajas vastu,» märkis direktor.

Väiksed, aga tähtsad asjad

Nüüd katavad spordisaali lage, seinu ning põrandat helisummutavad paneelid ja katted. Ka aatriumis, sööklas ja klassides on kasutatud samasuguseid plaate. Sammul sõnas, et see on küll väike asi, aga väga oluline.

Väikeseid, aga tähtsaid asju on terve maja täis. Nii on õpilased teinud tehnoloogia tundides ise kooli logoga kleepsud, mis katavad mitme ruumi aknaid. Õpetajatel on reguleeritavad lauad, tööd võib teha seistes või istudes.

Õpetajatele on lisaks puhketoale eraldi tööruum. «Õpetajate tuba allkorrusel on rohkem suhtlemiseks, seal on kogu aeg selline väike sumin,» rääkis Sammul. Töötuba on mõeldud kas koolitööde parandamiseks või uue tunni ettevalmistamiseks.

Koolis on neli väikeklassi natuke erilisematele lastele. Nendes klassides on reguleeritavad lauad ka õpilastele.

Põnevaid detaile leiab majast palju, näiteks aatriumis on seinapaneelid ehtsa samblaga. Õpilaste puhkealal on lauad-toolid, et kohvikust ostetut nautida.