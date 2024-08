Peetri kool alustab uut õppeaastat uue direktoriga

Tartlane Rein Schihalejev on lõpetanud Tartu ülikoolis usuteaduse eriala ja töötanud vaimulikuna mitmes Lõuna-Eesti koguduses. Praegu on ta ühtlasi praostkonna vikaarvaimulik, mis tähendab, et oma kogudust tal ei ole, kuid vastavalt vajadusele asendab ta talitustes ja jumalateenistustes teisi selle piirkonna vaimulikke. Ta on abielus ja tal on kaks last.