Rannailmad septembris jätkuvad, rannavalve mitte

Veetemperatuur on täna Emajões 20 kraadi, Anne kanalis kraad enamgi. Ent Anne kanali rannas lehvib ka ametliku hooaja eelviimasel päeval endiselt punane lipp.

«Anne kanali olukord ei ole varasemate aastatega võrreldes tegelikult muutunud, see tähendab, et suplusvee kvaliteet on kõikuv,» sõnas Tamm. «Mingisugust uut tarkust selle kohta vahepeal selgunud ei ole.»