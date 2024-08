Tartu ülikoolis asub uuel õppeaastal õppima rekordarv tulevasi õpetajaid

«Juba mitmendat aastat oleme avanud tavapärasest enam kohti õpetajaks õppimiseks,» ütles haridusteaduste instituudi juhataja Margus Pedaste. «Anname olulise panuse, et suurendada kvalifitseeritud õpetajate osakaalu tööturul. Samas on õpetajate põua leevendamiseks ülikooli panusest vähe. Õpetajaid peavad ootama atraktiivsed töökohad – see tähendab, et peame kogu ühiskonnaga õpetaja ametit veelgi selgemalt väärtustama.»