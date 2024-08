Laupäev toob Kallastele kalad ja sibulad, aga ka vihma

Kallaste kala- ja sibulalaadast on kujunenud Peipsi kandi üks suurimaid traditsioonilisi suvelõpuüritusi. Igal suvel sõidavad augusti viimasel nädalavahetusel Kallaste linna kokku inimesed Eesti eri nurkadest ning ka naaberriikidest. Müüjad on toonud laadale erinevat kaupa, kuid muutumatu on kuulus Peipsi sibul.