TARKUSEPÄEV LÄHENEB! Mis päeval ning kui palju läheb lapsi kooli Tartu- ja Jõgevamaal?

Eelolev pühapäev, 1. september on tarkusepäev ning mitmed koolid alustavad sel päeval uut õppeaastat. Aga üsna palju koolijuhte on otsustanud oodata esmaspäevani ning kooliaastale avalöögi anda 2. septembril. On ka kolmas võimalus – Tartu Kesklinna kool korraldas kooliaasta avaaktuse juba reedel, 30. augustil.