Kooliaastasse saab söösta mitmel peol

Noortele võiks see korda minna, sest programmi mõtlesid suuresti välja noored. Nii saigi paika, et peaesineja on Ollie, päeva juhib aga sotsiaalmeedias noorte seas tuntust kogunud duo Goodmen Productions ehk Freddy Jakobson ja Gabriel Mälton. «Noored ise mõtlesid, et oleks lahe, kui nemad oleks päevajuhid. Ja Ollie ka – varem pole rokkartisti meil olnud ja oli mõte, et võiks nüüd teistmoodi teha,» sõnas Tartu noorsootöö keskuse projektijuht Helen Toomsalu.