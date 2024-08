Tartu võib saada Ukrainast uue sõpruslinna

Lviv on juba praegu Tartule oluline partner, kellelt on ka palju õppida, leidis Tartu linnapea Urmas Klaas. «Eestile on Ukraina abistamine eluliselt oluline, samal ajal tunneme austust Lvivis elavate inimeste vastupidavuse ja tarkuse ees, eriti seoses elanikkonna kaitse ja kriisijuhtimisega. Meie koostöö aitab mõlemal linnal areneda ja sidemeid tugevdada,» ütles linnapea Urmas Klaas.