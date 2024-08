Kambja vallavanem sai ametist lahti

Volikogu liige Tarmo Kleimann luges tänasel istungil ette, et vallavalitsus on vallavanema Illari Lääne juhtimisel rikkunud riigihanke tingimusi ning ses asjus on algatatud ka kriminaaluurimine. Jutt käib Kambja valla uue lasteaiahoone projekteerimise hankest, kus võib olla vajakajäämisi ning mida uurib majandus- ja korruptsioonikuritegude prokuratuur.