GALERII Uus IKEA loodi tartlaste maitse järgi

Uue esindusega oli täna pärastlõunal tutvuma tulnud omajagu rahvast. Ühes näidisköögis uudistasid värvilisest klaasist vaase ema ja tütar Anneli ja Kristi Möldri. «Esimesel pilgul tundub väga põnev,» rääkis tütar Kristi. «Tulime küll lihtsalt ringi vaatama, aga IKEAs käimisega on alati nii, et ega päris tühjade kätega me siit ära lähe,» lisas ema Anneli naerdes.