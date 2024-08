Kätlin Muru: kooliajaks valmis - kuidas targalt oma rahaasju korraldada?

Iseseisvasse ellu astumine on põnev ja annab palju vabadust, kuid sellega kaasnevad ka uued vastutused. Üks oluline oskus, mida iseseisvalt elama asudes vajame, on eelarve pidamine. Eelarve koostamine ja selle jälgimine aitab sul oma rahaasju kontrolli all hoida ja tagab, et saad hakkama nii igapäevaste kulutuste kui ka tulevikuplaanide rahastamisega.