Reedene rõõm Kunagine murelaps püüab õpetajana noori natuke rohkem õppima innustada

Tegelikult pole ta ülikoolis õpetajaks õppinud ühte päevagi. Särtsakas, positiivne ja rõõmsa ellusuhtumisega naine arvas alati, et teeb vaikselt reklaami- ja turundustöid, reisib mööda maailma ning veedab suurema osa ajast kontori asemel palmi all. Muretu elu pööras pahupidi koroonapandeemia, mis tõmbas reisimisele joone peale. Pealekauba sattus Laukse ka reklaami ohvriks ning on nüüd kaheaastases programmis «Noored kooli», mis peaks temast hea eesti keele õpetaja vormima.