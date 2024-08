Supilinna äsja puhastatud tiigis käib niitmine

«Kui me tiiki praegu ei hooldaks, siis vaid mõne aasta pärast oleks meil täpselt samasugune pilt nagu enne puhastamist,» ütles Tartu linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Aija Kosk.

Aga miks on veetaimed vaid paar kuud pärast tiigi puhastamist selle vallutanud? Sealsed taimed paljunevad risoomiga, mis tähendab, et kui nende risoomi lõhkuda, kasvab igast väikesest tükikesest uus taim, selgitas Kosk. Viimase suurpuhastuse käigus sattus tiigi põhja suurel hulgas risoomitükke, millest on nüüd sirgunud uued taimed.