VÄRSKE PODCAST Tallinn-Tartu maantee pidanuks ammu olema otsast otsani neljarajaline

Teiseks räägitakse maanteede ehitamisest, õigemini nende ehitamata jätmisest. Nimelt on Eesti riik rahanappusele viidates varasemaid tee-ehituse plaane kõvasti koomale tõmmanud ning see tähendab muu hulgas seda, et sel kümnendil ei lisandu Tallinn-Tartu maanteele enam ühtki kilomeetrit uut neljarajalist teed. See on pehmelt öeldes piinlik ja arusamaatu, arvavad ajakirjanikud.