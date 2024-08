Kliinikumi verekeskus vajab hädasti doonorite abi

Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse kodulehe ülal on suurelt kirjas «TÄNA VAJAME!» ja selle all kaheksa veretilka, mis iseloomustavad iga veregrupi verevarusid. Mida kõrgemale on tilk seest verega täidetud, seda parem. 0-negatiivse vere tilk on praegu täiesti tühi.